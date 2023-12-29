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أحمد جودة - القاهرة - مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس أن فلسطينيين اثنين قد قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال العنف منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

من ناحيته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بإطلاق النار على "مهاجمين قاموا برمي عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، وقاموا بإطلاق النار على قوات الأمن الإسرائيلية".

حملة واسعة النطاق لمصادرة الأموال الإرهابية المرتبطة بحركة حماس

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة X أن القوات الإسرائيلية نُفّذت "حملة واسعة النطاق (...) لمصادرة الأموال الإرهابية المرتبطة بحركة حماس". أشار إلى أن الجنود قد صادروا "ملايين الشواكل واعتقلوا 21 شخصًا مطلوبًا بسبب حيازتهم لأموال إرهابية (...) وبشبهة تورطهم في تمويل منظمة حماس الإرهابية، سواء بالعملات الرقمية أو النقدية، في إطار تقديمهم خدمات مالية".

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

بخصوص هذا الأمر، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في بيان بأن "ملايين الشواكل كانت مُخَصَّصَة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "المؤسسات المعنية سيتم تصنيفها كمنظمات إرهابية بسبب نشاطها في تحويل الأموال لأغراض إرهابية".

رصدت عدسة فرانس برس مشهدًا لمحل للصرافة حيث تعرض لأضرار جسيمة، حيث تهشمت نوافذه وتناثرت قطعها على الأرض.

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

اقتحام محلات للصرافة في عدة محافظات واعتقال موظفين فيها

في سياق آخر، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن "قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، ما لا يقل عن 25 مواطنًا من الضفة الغربية"، وأشار إلى أنها قامت بـ "اقتحام محلات للصرافة في عدة محافظات واعتقال موظفين فيها".