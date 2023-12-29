نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار المحكمة الأمريكية بعدم أهلية ترامب: ركلة قانونية للرئيس السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور قانوني هام، أصدرت محكمة أمريكية اليوم الجمعة قرارًا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمشاركة في الانتخابات التمهيدية في ولاية مين. يأتي هذا القرار بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب بسبب دوره في هجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

تداول الأحداث:

قرار المحكمة العليا في كولورادو: في 19 ديسمبر، قررت المحكمة العليا في كولورادو استبعاد ترامب بناءً على دوره في الهجوم على الكابيتول، وذلك استنادًا إلى بند دستوري أمريكي يمنع أي شخص شارك في "تمرد أو ثورة" من تولي منصب عام.

التأثير على انتخابات 2024:

يُتوقع أن يكون ترامب هو الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024. القرار القضائي يشكل تحديًا قانونيًا يجب على ترامب مواجهته أثناء استعداده لاستئناف الحملة الانتخابية.

يُعد قرار محكمة كولورادو هو الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يستخدم فيه القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والمعروف ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.

تعليق ترامب ومراحل الاستئناف:

أعلن ترامب أنه سيقوم بتقديم استئناف خاص به للقرار، وفي تعليقات أولية أعرب عن استغرابه واعتبر القرار تلاعبًا بالعملية الديمقراطية.

يظهر قرار المحكمة الأمريكية بشأن ترامب أهمية السياق القانوني والدستوري في مجريات السياسة الأمريكية. يترقب الجميع مراحل الاستئناف وكيف ستتشكل الساحة السياسية في الفترة المقبلة مع محاولات ترامب استعادة مكانته السياسية.