العالم اليوم - مسؤولون: ضربات روسية على مدينتي خاركيف ولفيف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 06:24 صباحاً - أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن مدينتين تعرضتا لقصف روسي صباح اليوم الجمعة.

وأوضح رئيسا بلديتي خاركيف، الواقعة شمال شرق أوكرانيا، ولفيف، الواقعة غربي البلاد، تعرضتا لضربات روسية صباح الجمعة.

ففي خاركيف، أبلغ رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عن وقوع "هجوم ضخم" مع "سماع 6 انفجارات على الأقل"، بينما في لفيف تحدث نظيره أندريه سادوفيي عن وقوع "ضربتين".

ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا في هذه المرحلة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكتب المسؤول الأوكراني ماكسيم كوزيتسكي، على تطبيق تلغرام، أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية صباح اليوم الجمعة في مدينة لفيف بغرب البلاد مع تعرض المدينة لهجوم بطائرات روسية مسيرة، وفقا لرويترز.

والخميس خلفت ضربات روسية 3 قتلى و9 جرحى في قريتين بمنطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا حسب السلطات المحلية.

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق.