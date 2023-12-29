العالم اليوم - 99 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ "هواوي" في 2023.. نمو بـ 9%

انتم الان تتابعون خبر 99 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ "هواوي" في 2023.. نمو بـ 9% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - توقعت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة أن تتجاوز إيراداتها 700 مليار يوان (98.5 مليار دولار) في 2023، وفقا لما صرح به رئيسها الدوري كين هو في رسالة داخلية بمناسبة العام الجديد واطلعت عليها رويترز.

ويمثل الرقم نموا في الإيرادات بحوالي تسعة بالمئة على أساس سنوي مقابل 642.3 مليار يوان أُعلن عنها في 2022.

وتقدم التوقعات دليلا إضافيا على تعافي هواوي بعد أن أدت العقوبات الأميركية التي بدأت في عام 2019 إلى عرقلة بعض خطوط أعمالها من خلال تقييد الوصول إلى التقنيات العالمية المهمة مثل الرقائق المتطورة.

وقال رئيسها "بعد سنوات من العمل الشاق، تمكنا من الصمود في وجه العاصفة. والآن عدنا إلى المسار الصحيح".

وفي الرسالة المرسلة إلى الموظفين، قال إن قطاع الأجهزة في هواوي، والذي يتضمن أعمال الهواتف الذكية، كان أداؤه أفضل من المتوقع في عام 2023.

وارتفعت شحنات الهواتف الذكية من هواوي 83 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي مما ساعد سوق الهواتف الذكية الصينية بشكل عام على النمو 11 بالمئة خلال نفس الفترة، وفقا لشركة كاونتربوينت لأبحاث السوق.

وبالتطلع إلى عام 2024، قالت هواوي في الرسالة إن أعمال الأجهزة ستكون أحد خطوط الأعمال الرئيسية التي ستركز عليها بغرض التوسيع.

ورغم هذا، أقرت هواوي في الرسالة بأنها تواجه تحديات كبيرة.

وأشار رئيسها إلى أن "جوانب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي كثيرة، فيما تستمر القيود التكنولوجية والحواجز التجارية في التأثير على العالم".