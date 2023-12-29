نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنا مع غزة.. باكستان تحظر احتفالات رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الباكستانية، عن حظر احتفالات رأس السنة، وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر بسيطة.

وفي رسالة متلفزة إلى الأمة، قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار، إنه بسبب الوضع في غزة، فإن الحكومة حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة.

وأضاف كاكار أن "الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعر بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة والضفة الغربية".

وتحيي باكستان ليلة رأس السنة عادة باحتفالات يتخللها إطلاق الأسهم النارية إضافة إلى عطلة مصرفية في الأول من يناير.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في الـ7 من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين قصفا مكثفا لغزة، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر، ما خلف أكثر من 21 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة التي تديرها "حماس".