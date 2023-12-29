نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وضم لواء المظليين للقتال هناك، ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.

ولفت الجيش الإسرائلي في تحديثه اليومي لأخبار عملياته العسكرية في قطاع غزة، التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي، إلى أنه "تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على عشرات المخربين خلال اشتباكات مختلفة وبالغارات الجوية ومن خلال إطلاق نيران القناصة، والرشاشات والدبابات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "بدأت مساء أمس الخميس، هجوما لتدمير البنى التحتية الإرهابية في مدينة خان يونس حيث رصدت القوات مخربين وقضت عليهم باستخدام مسيرات أو بالقصف".

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن "قوات أخرى قامت بأعمال تمشيط بتوجيه استخباراتي في منزل عنصر من حماس في ضواحي جباليا، شمال قطاع غزة، حيث عثرت على شهادات اعتماد عسكرية صادرة عن حماس، ووسائل قتالية، وكراسات دراسية تتناول الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، عثر المقاتلون على صور أطفال يمسكون السلاح، والقنابل اليدوية وصواريخ آر بي جي".

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانضمام لواء المظليين للقتال في خان يونس ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.