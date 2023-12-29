نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 4 إسرائيليين أصيبوا بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل في الضفة الغربية، مبينة أنه تم تحييد المنفذ.

وذكر موقع Ynet أن المصابين الأربعة في العشرينات من عمرهم، وأن إصاباتهم تتراوح بين متوسطة وطفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأكد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية، وتم تحييده في الموقع.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب داخل مركبته، على مدخل بلدة عبدة في منطقة واد الشاجنة، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له.