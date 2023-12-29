نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل عن هجومه على خربة خزاعة للمرة الأولى منذ اندلاع حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إطلاق عملية "عوز ونير" في خربة خزاعة بغزة، تزامنا مع استمرار عملياته العسكرية في شمال ووسط وجنوب القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة "إكس": "عملية عوز ونير، لأول مرة منذ نشوب الحرب، قوات جيش الدفاع تعمل في منطقة خربة خزاعة التي انطلق منها المخربون للاعتداء على كيبوتس نير عوز".

وأضاف: "قوات فرقة غزة وإلى جانب قوات المدرعات والهندسة، بدأت نشاطها في منطقة خربة خزاعة في جنوب قطاع غزة، التي انطلق منها مخربو منظمة حماس الإرهابية للاعتداء على نير عوز في السابع من أكتوبر".

وأشار أفيخاي إلى أن "القوات تعمل على تحقيق السيطرة العملياتية على المنطقة..وخلال نشاطها هناك تم العثور على عشرات فتحات الأنفاق، بالإضافة إلى ذلك عثرت القوات على وسائل قتالية عديدة تشمل قطع الأسلحة من طراز كلاشينكوف، ومسدسات، وقنابل يدوية، وألغام، وقاذفات صواريخ وقذائف هاون".

وقال أفيخاي إن "قوات الهندسة دمرت بنى تحتية إرهابية تقع في منازل المخربين الذين شاركوا في المجزرة الدموية التي اقترفتها منظمة حماس الإرهابية في كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة أيضا، وضم لواء المظليين للقتال هناك، ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم أن 187 شخصا قتلوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي جنوب لبنان واليمن.