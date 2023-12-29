نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الشباب والرياضة.. اللجنة التحضيرية لمهرجان روسيا العالمي تختار المشاركين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اللجنة التحضيرية لمهرجان الشباب العالمي، الذي سوف يعقد في روسيا، في مارس 2024، أعمالها بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعد إتمام اللقاءات التي تمت مع المرشحين من الشباب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، وفق بيان، بإجراءات التقييم من قبل اللجنة وانتقاء المشاركين التي تتم بشفافية، مشيرا إلى أن المهرجان يعد فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع شباب العالم وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات في مجالات مختلفة، فضلا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول.

وضمت اللجنة المهندس أحمد برانى خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة "رئيسا"، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية "مقررا"، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية "أمينا عاما"، والدكتور ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل "عضوا"، كما حضر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات.

من جانبه، أشار المهندس أحمد براني إلى احتلال مصر المرتبة الأولى في الوطن العربي من حيث اعداد المسجلين الذي وصل إلى 4500 من الشباب.

وأكد الدكتور عبد الله الباطش أن الدولة المصرية حريصة على المشاركة المصرية المتميزة وسوف تنظم الوزارة برنامجا خاصا في إطار الإعداد للوفد قبل السفر.

وأشار الدكتور ناجى الشهابي إلى أن كل المؤشرات تؤكد قوة هذه الدورة في ظل دعم الدولة المصرية.

وأشار شريف جاد، المتحدث الرسمي للجنة التحضيرية إلى الجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة لاستقبال هذا العدد الكبير من الشباب حيث امتد العمل في بعض الأيام إلى ساعات متأخرة.

وأشاد جاد بالتميز الشديد للشباب المتقدم حيث تمتعت الأغلبية بالمعلومات الوفيرة وإتقان اللغات والوعي بالتكنولوجيا والمعرفة الواسعة.

e58f3da5-bbc8-4ac8-bdb3-dfffaf3bac71