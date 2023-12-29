العالم اليوم - الدنمارك ترسل سفينة حربية للمشاركة في عملية "حارس الازدهار"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - تعتزم الدنمارك إرسال سفينة حربية للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة لحماية التجارة في البحر الأحمر.

وقال وزيرالدفاع الدنماركي، يوم الجمعة، إن كوبنهاغن سترسل سفينة حربية في يناير 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، ويأتي ذلك بحسب واشنطن في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن عدة متجهة إلى إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات في إرباك حركة التجارة العالمية وتعطيل طريق تجاري رئيسي يربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس التي يمر منها نحو 12 بالمئة من حركة التجارة العالمية، كما أسفر عن ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بشكل حاد مع سعي الشركات لشحن بضائعها عبر طرق بديلة أطول في كثير من الأحيان.

وحذّر خبراء شحن عالميين من أن هذا الارتباك قد يعم صداه في أنحاء العالم ما لم تتوفر السفن والحاويات والمعدات الأخرى اللازمة لتغيير مسار البضائع في المسارات والموانئ البديلة.

وكثّف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وهدّدوا باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، وحذروا شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وفي 19 نوفمبر الماضي، قرصنت مليشيات الحوثي سفينة "غالاكسي ليدر" وتم اعتقال طاقمها الدولي المكون من 25 فردا كرهائن، في جرائم بحرية دفعت واشنطن لتشكيل تحالف دولي بحري بقيادتها، ضمن مبادرة "حارس الازدهار"، وذلك لمواجهة التهديدات الحوثية للملاحة.