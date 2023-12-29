نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل 6 آخرون بينهم أربعة أشقاء، يوم الجمعة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية بأن الجيش الإسرائيلي أصاب الشاب أنس نصر سوالمة بالرصاص الحي في يده قبل أن يعتدي على مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت تقله إلى المستشفى ويعتقله.

كما أصيب شابان آخران أحدهما بالرصاص الحي في الصدر والآخر في القدمين وتم نقلهما إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال اقتحام المخيم 6 مواطنين بينهم 4 أشقاء وهم عز الدين ومجاهد وفلاح وأحمد فارس سوالمة، وأنس نصر زكي سوالمة، ومحمود أحمد الشوبكي.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم الفارعة صباح الجمعة ثم دفعت بتعزيزات إضافية من جهة حاجز الحمرا العسكري.

وذكرت وكالة "وفا" أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاصرة أحد المنازل داخل المخيم واستهدافه بقذيفة أنيرجا ومطالبة من فيه بتسليم أنفسهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر القناصة على أسطح عدد من المباني والمنازل.