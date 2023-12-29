"حزب الله" العراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في العمق السوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" العراقي في بيان له اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية في العمق السوري.

وجاء في البيان: "استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال "خراب الجير" بالعمق السوري برشقة صاروخية، أصابت أهدافها. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ ضربات على 3 أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.

هذا وتتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم بصورة متكررة في العراق وسوريا، وجاء في بيانات عديدة صدرت عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي "ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة".

كما تعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات لها استهداف قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق على حد سواء.