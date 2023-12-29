نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة يستمر بالتدهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد الخياري أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يستمر بالتدهور، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الخياري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة يستمر بالتدهور. وأكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا".

وأضاف أن مخاطر انتشار رقعة النزاع في المنطقة مع عواقب مدمرة محتملة، لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن عمليات القصف المتبادل عند "الخط الأزرق" في لبنان تمثل خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن العملية العسكرية في قطاع غزة التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم واسع من قبل "حماس"، تستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقتل في غزة أكثر من 21 ألف شخص وأصيب أكثر من 55 ألفا بجروح، حسب وزارة الصحة في القطاع.