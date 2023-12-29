نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تنشر مقاطع فيديو توثق استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يوثق استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمدينة غزة.

ويظهر المقطع إصابة دقيقة لدبابة إسرائيلية كان يعتليها أحد الجنود بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" عبر صفحتها على منصة "تلجرام" تفاصيل بشأن عمليات نفذها مقاتلوها اليوم الجمعة بمواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة، بمخيم البريج جنوب مدينة غزة، وسط القطاع.

كذلك، أكدت كتائب القسام أنها "استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وحققت فيها إصابة مباشرة".

وأعلنت القسام أن "مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

في غضون ذلك، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت "حوليت" و"صوفا" و"نير إسحاق" برشقات صاروخية مركزة، اليوم الجمعة، و"دك مجاهدوها التحشدات العسكرية الإسرائيلية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في منطقة عبسان شرق خان يونس".