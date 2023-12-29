نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الأكاديمي الإسرائيلي صاحب خطة تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي هذا الأسبوع البروفيسور الإسرائيلي يهوشوع بن أرييه، عن عمر يناهز 95 عاما، صاحب خطة تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، التي نشرت مقتطفات من خطة أؤييه، إنه منذ نحو ربع قرن، وبعد مسيرة أكاديمية مثيرة للإعجاب كمؤسس لمدرسة الجغرافيا التاريخية لإسرائيل، أطلق البروفيسور يهوشوع بن أرييه خبرته لمحاولة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعد بن أرييه، الحائز جائزة إسرائيل، خطة مفصلة لتبادل الأراضي بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.

وكانت النقطة الأساسية في الخطة هي أن تتخلى مصر عن منطقة جنوب قطاع غزة، وبهذه الطريقة سيكون من الممكن إنشاء "غزة الكبرى" - وهي منطقة سيتم ضمها إلى قطاع غزة، بما في ذلك شاطئ طويل، مما سيزيد المساحة.

ووفق الخطة سيتم بناء مدينة حديثة وريفيرا ومطار وميناء في هذه المنطقة مقابل التنازل عن أراضيها، وستحصل مصر من إسرائيل على قطعة أرض في منطقة صحراء النقب، ومعبر بري من سيناء إلى الأردن والدول المجاورة لها.

ومن جانبهم، سوف يتخلى الفلسطينيون عن مناطق في الضفة الغربية، حتى تحتفظ إسرائيل بـ "الكتل الاستيطانية" هناك.

وقالت هاآرتس إن بن أرييه لم يترك الخطة على الورق، فقد عرضها على المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين والإسرائيليين، ووصل بخرائطه إلى مكتب رئيس الوزراء الراحل أريئيل شارون.

ووفق الصحيفة العبرية فقد أعرب بعض محاوريه عن اهتمامهم بالبرنامج، لكن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك، على حد قوله، لم يوافق عليها.

وأوضحت هاآرتس أن بن أرييه توفي هذا الأسبوع، في ذروة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسيحدد المستقبل ما إذا دفنت خطته معه أيضا، أم كان رائدا وسابقا لعصره.