حركة الجهاد تشيد بالعمليات البطوليّة في الضفة

حركة الجهاد تشيد بالعمليات البطوليّة في الضفةأشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين, اليوم الجمعة, بالعمليات البطولية في الضفة المحتلّة, والتي كان آخرها عملية الدهس في الخليل والتي أسفرت عن إصابة خمسة جنود "اسرائيليين" أحدهم بجراحٍ خطيرة, وعملية طعن في القدس والتي أسفرت عن اصابة جنديين "إسرائيليين".

وأكدت الجهاد في تصريحٍ صحفي أنّ هذه العمليات البطولية تأتي رداً على جرائم المستوطنين وارهاب جيش العدو ، ومداهماته وانتهاكه لكل الحرمات وعمليات الإعدام الميداني في الطرقات التي يمارسها العدو الصهيوني أمام مرأى العالم أجمع دون رادع.

وحمّلت الجهاد الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني بالعتاد والأسلحة وتوفر له الغطاء السياسي والهروب من المحاسبة، وكذلك صمت الحكومات العربية.

وأكدت أنّ الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وغزة وكل فلسطين وخارجها مستمر في مواجهة العدو الصهيوني حتى دحره.