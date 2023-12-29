نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرايا القدس تعلن مقتل اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من مقاتليها.

وجاء في البيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين: أحمد علي محمد جبريل ( 28 عام ) من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود ومحمد فريج الفريج ( 21 عام ) من أبطال كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب".

وتابع البيان: "ارتقى الشهيدان على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.