عاجل| مندوب روسيا في مجلس الأمن يدعو إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة الموافق 29 من ديسمبر لعام 2023، إلى بدء العمل على تسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة.

وحسب المندوب الروسي، قال خلال كلمة له خلال اجتماع بمجلس الأمن الدولي، نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، إنه حتى الآن، للأسف، لم نرَ الأفق السياسي الذي يتحدث عنه الكثيرون، مؤكدا أنه من المهم العمل الآن على استعادة الأفق السياسي.

وأضاف «وحول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بالنسبة للقانون الدولي المعترف به بشكل عام والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل».

وتابع: «لن يكون هناك سوى مثل هذا النهج المتوازن وغير المتحيز والقائم على القانون الدولي، ويدون بديل عن محاولات التوفيق الاقتصادي بين عدد من الدول العربية وإسرائيل دون حل عادل للمشكلة الفلسطينية، حيث يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط».