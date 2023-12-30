العالم اليوم - قيمة المسروقات مليون إسترليني.. تعرض قصر نجم السيتي للسطو

انتم الان تتابعون خبر قيمة المسروقات مليون إسترليني.. تعرض قصر نجم السيتي للسطو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 01:25 صباحاً - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن منزل جاك غريليش تعرض للسطو عندما كان الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يلعب خارج ملعبه أمام إيفرتون في وقت سابق هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لصوصا استهدفوا قصر غريليش في تشيشير يوم الأربعاء أثناء وجود خطيبته وأسرته داخله، لكنهم لم يصابوا بسوء.

وأضافت أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.27 مليون دولار).

وأبلغ غوارديولا الصحفيين "لحسن الحظ لم يحدث مكروه حيث كانت الأسرة".

وأوضح أن "هذه طبيعة الأمور في الوقت الحاضر، تحدث الكثير من الأمور. كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولأسرته، لكن لحسن الحظ لم يتأذ الأشخاص في الداخل".

تفاصيل عملية السطو

• دخل اللصوص قصر غريليش في تشيشر، فانطلق جرس إنذار، واستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية وعدد من عناصرها الذين وصلوا إلى القصر، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.

• أفيد أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار)، وتم إبلاغ غريليش بما حصل بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.

• قالت متحدثة باسم شرطة تشيشر إنه "في حوالي الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء في 27 يسمبر، تم استدعاء الشرطة بسبب بلاغات عن عملية سطو".

• أضافت المتحدثة "أبلغ المتصل أن عددا من الأشياء قد سُرق. تم نشر عناصر الشرطة، بمؤازرة من الكلاب البوليسية و(الخدمة الجوية في الشرطة الوطنية)، وأجريت عمليات تفتيش في المحلة، لكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم. لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن والتحقيقات جارية".