العالم اليوم - بالفيديو: مفاجأة "غير متوقعة" في صندوق طماطم.. ثعبان كبير

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: مفاجأة "غير متوقعة" في صندوق طماطم.. ثعبان كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 04:25 صباحاً - اكتشف عامل في مركز لتوزيع الفاكهة والخضراوات في أونتاريو بكندا مؤخرا، اكتشافا صادما في صندوق من الطماطم الخضراء، وصل من المكسيك، تمثل بثعبان كبير الحجم.

وقال مركز تورونتو للحياة البرية في منشور على إنستغرام، إن موظفا في محطة لتوزيع الفواكه والخضراوات يُدعى تروي، اتصل بالخط الساخن الخاص بالمركز، طلبا للمساعدة، عندما فتح صندوقا من الطماطم، وصُدم بوجود ثعبان.

ويبدو أن الثعبان الذي تم تصنيفه على أنه من نوع "القط"، قد اختبأ مع الخضراوات التي شحنت من المكسيك إلى كندا.

وأضاف مركز الحياة البرية: "الثعبان بصحة جيدة، ويعمل فريقنا حاليا على خطة لإعادة هذا المسافر إلى بيئته الأصلية".