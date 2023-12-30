العالم اليوم - إطلاق سراح كوريين جنوبيين اختطفا في نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 06:28 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، السبت، إطلاق سراح المواطنين اللذين اختطفهما مسلحون في نيجيريا قبل أسابيع.

واختطف الرجلان بعد أن نصب مسلحون كمينا لقافلتهما في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا يوم 12 ديسمبر، أدى إلى مقتل 4 جنود يحرسون المجموعة وسائقين مدنيين.

وقالت سيول في بيان إن مواطنيها يتمتعان حاليا بصحة جيدة، وبعد إجراء الفحوصات في المستشفى، انتقلا إلى منطقة آمنة وتحدثا مع عائلتيهما.

ولم تكشف الوزارة عن كيفية إطلاق سراحهما.

وتراجعت هجمات المسلحين في دلتا النيجر، لكن المنطقة مضطربة وتعاني سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما أثر سلبا على إنتاج النفط في نيجيريا.