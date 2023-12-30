نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنف إسرائيلي يُغيِّر وجه خان يونس ومخيم النصيرات: تفاصيل مروعة تتسارع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت الهجمات الإسرائيلية على مدينة خان يونس في قطاع غزة ليل الجمعة، حيث نقلت وكالة "رويترز" تقارير مروعة عن هجمات بالطائرات والدبابات، وصفها مواطنون فلسطينيون بأنها "عنيفة ومدمرة".

في ظل هذه الهجمات، يشير صوت إطلاق النار إلى قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية حماس في المنطقة

وفي ظل هذه الهجمات، يشير صوت إطلاق النار إلى قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية حماس في المنطقة. وبحسب شهادات مسعفين وصحفيين فلسطينيين، فإن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

تتابع دوت الخليج كل جديد يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، لا سيما ما يدور من قتال عنيق بين قوات كاتئب القسام التابعة لحماس وقوات الاحتلال الصهيوني.

مقتل صحفي فلسطيني واستهداف منزله

كما أفادت التقارير بمقتل صحفي فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم النصيرات، ما يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي إلى 106.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى مراكز قيادة حماس ومستودعات الأسلحة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى تدمير مجمع أنفاق في منزل زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار.

إسرائيل ترغب في تحويل غزة إلى أنقاض

بعد مرور 12 أسبوعًا على الهجوم الذي شنه مقاتلو حركةة المقاومة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل، يستمر الجيش الإسرائيلي في تحويل مناطق كبيرة من قطاع غزة إلى أنقاض، في محاولة لتحقيق هدفها الحربي في القضاء على حماس.

وفي ظل هذه التطورات، نزح معظم سكان القطاع، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون شخص، من منازلهم للمرة الثانية أو الثالثة، ويعيش الكثيرون الآن في ظروف صعبة، بينما يتسارع عدد القتلى الفلسطينيين إلى الارتفاع.

تظل الأوضاع مأساوية في غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ هجماتها، ويُخشى أن تكون آلاف الجثث لا تزال مدفونة تحت أنقاض الأحياء المدمرة.