العالم اليوم - بينيت يكشف عن أوامره لضرب إيران مرتين.. ماذا حدث في 2022؟

انتم الان تتابعون خبر بينيت يكشف عن أوامره لضرب إيران مرتين.. ماذا حدث في 2022؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - كشف رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت، أنه أمر بضرب إيران في مناسبتين منفصلتين عام 2022، وذلك حسبما كتب في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس.

وقدم بينيت تفاصيل الهجومين في مقاله، الذي قال فيه إن إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى "إطاحة النظام الإيراني"، وكان عنوان المقال هو: "على الولايات المتحدة وإسرائيل مواجهة إيران مباشرة"، مطالبا بـ"جعل طهران تدفع ثمن زرع الفوضى من خلال وكلائها".

وشغل بينيت منصب رئيس الوزراء بين يونيو 2021 حتى يونيو 2022، وأثارت اعترافاته في المقال ضجة وانتقادات داخل إسرائيل.

ووفقا للمقال، كانت المرة الأولى التي ضربت فيها إسرائيل إيران تحت إشراف بينيت في فبراير 2022، عندما أمر بقصف قاعدة للطائرات من دون طيار على الأراضي الإيرانية ردا على هجومين فاشلين بمسيّرات أطلقتهما طهران على إسرائيل.

وفي المرة الثانية، في مارس 2022، أشار بينيت إلى أنه أمر القوات باغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني، بعد محاولة إيرانية لقتل سياح إسرائيليين في تركيا.

وكتب بينيت: "وجهت القوات الإسرائيلية لجعل طهران تدفع ثمن قرارها برعاية الإرهاب. كفى من الإفلات من العقاب. بعد أن شنت إيران هجومين فاشلين بطائرات من دون طيار على إسرائيل في فبراير 2022 دمرت إسرائيل قاعدة للمسيّرات على الأراضي الإيرانية".

وتابع: "في مارس 2022، حاولت إيران قتل سياح إسرائيليين في تركيا وفشلت. وبعد ذلك بوقت قصير اغتيل قائد تلك الوحدة بالذات في وسط طهران".

ويعتقد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المسؤول الإيراني المقصود هو حسن صياد خضائي، رغم أن بينيت لم يذكره بالاسم.

وكان بينيت لمح في الماضي إلى أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل خضائي، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بذلك.

وارتبطت إسرائيل بالعديد من الضربات على إيران على مر السنين، في المقام الأول ضد البرنامج النووي لطهران، فضلا عن اغتيال شخصيات بارزة، لكنها نادرا ما تؤكد علنا.

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