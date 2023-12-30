العالم اليوم - حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ترتفع إلى 502

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل جندي في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وقال الجيش أن النقيب (احتياط) هرئيل شارفيت آخر القتلى في الحرب ضد حركة حماس. وحسب إحصاءات رسمية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168. وإجمالا، قتل 502 عسكريا إسرائيليا، منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الجاري.

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