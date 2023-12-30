العالم اليوم - بسبب "الخداع والتضليل".. "هيرشي" مطالبة بدفع 5 ملايين دولار

انتم الان تتابعون خبر بسبب "الخداع والتضليل".. "هيرشي" مطالبة بدفع 5 ملايين دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - تواجه عملاق صناعة الشوكولاتة "هيرشي"، دعوى قضائية من امرأة غاضبة، ادعت أن الحلوى الخاصة بعيد الهلع (هالوين) لا تشبه الشكل الموجود على الغلاف.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن سينثيا كيلي من ولاية فلوريدا الأميركية، تقول إنها اشترت الحلوى لأنها أحبت "تصميمها الفني". وتضيف أنها أعجبت بـ"العينين والفم اللطيفين، اللذين يظهران على حلوى زبدة الفول السوداني" المستوحيين من رمز الهالوين، الأمر الذي دفعها لشرائها مقابل 4.49 دولارا.

وأبرزت أنها "بعدما فتحت الغلاف لم تجد لا ملامح الهالوين ولا أي نقوش على الإطلاق" على الشوكولاتة.

واتهمت كيلي في دعواها الشركة الأميركية بـ"التضليل"، مطالبة بتعويض لا تقل قيمته عن 5 ملايين دولار أو 1.1 مليون قطعة حلوى من زبدة الفول السوداني.

وجاء في الدعوى القضائية: "تم خداع وتضليل العديد من المستهلكين من خلال الصور على غلاف المنتج".

وتضيف أن الأمر لا يتعلق بحلوى الهالوين فقط، بل بمنتج آخر كذلك يحمل طابع كرة القدم، الذي لا يحتوي على ما يظهره الغلاف.