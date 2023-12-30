وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الأوكراني: ملتزمون بدعم كييف في حربها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا التزام الولايات المتحدة وتحالفها الذي يضم نحو 50 حليفا وشريكا، بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني رستم أميروف.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ـ في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ أن أوستن وأميروف بحثا خلال الاتصال الهاتفي الهجمات الروسية الجوية على أوكرانيا وآخر التطورات على الأرض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طالب في وقت سابق الكونجرس باتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح الجمعة يشير إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها كييف مستخدمة عددا من الصواريخ ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية أوكرانية.