العالم اليوم - المناخ يقسم أستراليا.. عواصف رعدية شرقا وموجة حر شمالا وغربا

انتم الان تتابعون خبر المناخ يقسم أستراليا.. عواصف رعدية شرقا وموجة حر شمالا وغربا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - ضربت عواصف رعدية شديدة بعض المناطق في شرق أستراليا، السبت، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات من البرد وهبوب رياح قوية.

ومن المتوقع أن يمتد هذا الطقس العاصف لمسافة تزيد على ألف كيلومتر، من مدينة بورت ماكواري في ولاية نيو ساوث ويلز إلى روكهامبتون في كوينز لاند.

ووصل منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق إلى نحو 110 مليمترات خلال ساعتين من صباح السبت، كما لوحظ سقوط حبات من البرد يصل حجمها إلى 6 سنتمترات.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس السيئ حتى بداية العام الجديد.

ونقل شخصان إلى المستشفى بعد تعرضهما لضربات برق، أحدهما داخل سيارة والآخر على حفار.

من جهة أخرى، تجتاح موجة من الحر الشديد شمال أستراليا وغربها.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة ماربل بار النائية الواقعة في شمال غرب ولاية أستراليا الغربية إلى 49 درجة مئوية، السبت.