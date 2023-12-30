نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تتصدر المشهد في احتفالية اللغة العربية بسفارة سلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بحضور نخبة من السفراء والشخصيات العامة والفنانين.

وافتتح الاحتفالية سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله الرحبي، الذي رحب بالحضور، مؤكدا أن النشاط الثقافي للسفارة يحرص على الاحتفال سنويا بيوم اللغة العربية، ويأتي هذا العام متزامنا مع أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمجازر التي يتعرض لها الأشقاء، وأشار الرحبي أن الاحتفالية تؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أشار الفنان فوزي مرسي، المشرف على معرض الكاريكاتير، الذي أقيم في إطار الاحتفالية، إلى أن هذا المعرض يعكس الضمير الحي لفناني العالم في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث ضم المعرض 50 عملا لفناني 18 دولة جاءت معبرة عن كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومعاناة أهل غزة من حرب الإبادة من الصهاينة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الراحل أحمد عمر مختار رائد العمل المعجمي.

من جانبه، أشار شريف جاد الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية، إلى أهمية الاحتفالية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة مقدما الشكر لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة على هذه المبادرة.

كما قدم جاد الشكر للجمعية المصرية للكاريكاتير التي استطاعت أن تتواصل مع فناني العالم لتثبت أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر الإسرائيلية ليس عربيا فقط بل أن العالم كله يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ويرفض الهمجية الإسرائيلية.

كما تحدث الدكتور عبد الحميد مدكور أمين عام مجمع اللغة العربية عن دور المجمع في الحفاظ على اللغة العربية.

واختتمت الاحتفالية بأمسية شعرية لأشعار أمل دنقل ومحمود درويش وتوفيق زياد من إلقاء الشعراء إيهاب البشبيشي وممدوح الشيخ.