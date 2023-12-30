نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سُمعت انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم، حسبما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت.

في سياق متصل، أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً يوم أمس الجمعة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التصاعد الحالي للأزمات الصحية والإنسانية في السودان، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل الدولي لدعم هذه الجهود.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، خلال كلمته عبر منصة إكس، إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع تزايد نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.