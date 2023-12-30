نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب مستمرة لـ8 شهور.. أزمات إنسانية وصحية وسط واشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في الأراضي السودانية نتيجة للصراع المسلح والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تم تعليق أنشطة منظمات الإغاثة في ولاية الجزيرة بسبب نهب قوات الدعم السريع لمخازن المساعدات.

في هذا السياق، دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.

التوترات تتسارع في ولايات شمال وشرق ووسط السودان، حيث تستمر حملات التحشيد والتسليح للمدنيين لدعم الجيش في مواجهة التهديد المحتمل من قوات الدعم السريع.

فيما يستمر والي نهر النيل في دعوته لعناصر قوى الحرية والتغيير لمغادرة الولاية.

سرقة مخازن المساعدات

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية السودانية سرقة مخازن المساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تعذّر حصاد المحاصيل الغذائية وتفاقم الأزمة الغذائية في ولاية الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني استهدف مواقع في مدينة نيالا، مما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى، وهو الحدث الثاني خلال أقل من شهر.