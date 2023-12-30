العالم اليوم - سبقت سوريا والعراق وأوكرانيا.. "كفة غزة" رجحتها أرقام مفزعة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - تم تطوير بعض الأدوات لتتبع الأضرار الناجمة عن القنابل في غزة، بالإضافة إلى التقاط صور شاملة لأسطح المنازل والشوارع، ويمكن لأجهزة الكمبيوتر بعد ذلك مقارنتها بالبيانات الأساسية التي تم جمعها قبل سقوط القنابل.

كوري شير من كلية الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون خبيران في رسم خرائط الأضرار أثناء الحرب درسوا آثار القصف الجوي والضربات المدفعية في الصراعات التي تمتد من سوريا إلى اليمن إلى أوكرانيا.

وقال شير لقناة "سي بي سي" الأميركية إنهم طبقوا بيانات من القمر الاصطناعي كوبرنيكوس سنتينل-1 على غزة ووجدوا مستويات من الدمار "غير مسبوقة" في الصراعات الأخيرة.

من جانبه، قال هوك: "إنها مجرد سرعة الضرر الهائلة، كل هذه الصراعات الأخرى التي نتحدث عنها، أوكرانيا وسوريا واليمن، تستمر منذ سنوات، فيما يستمر الصراع في غزة منذ أكثر من شهرين بقليل، بوتيرة قصف هائلة، لا يوجد متل هذا الضرر في مثل هذا الإطار الزمني القصير".

حجم الضرر في غزة قياسا بأوكرانيا

عمل الباحثان بشكل مكثف على أوكرانيا منذ بدء الحرب فيها، فبراير 2022.

وقال شير: "إن حجم ووتيرة الأضرار في غزة لا يمكن مقارنتها إلا بالمدن الأكثر تضررا في أوكرانيا، وهي مدن ذات مساحة وكثافة سكانية وتجمع مباني أقل قياسا بغزة، مثل ماريوبول وباخموت".

لم يتم بعد وضع اللمسات النهائية على أرقام الأمم المتحدة لكلا الصراعين، لكن الأرقام الصادرة حتى الآن تظهر أن القوات الإسرائيلية قتلت ما يقرب من ضعف عدد النساء والأطفال خلال شهرين في غزة مقارنة بما قتلته القوات الروسية في أوكرانيا خلال عامين تقريبا.

ضرر أكبر من دريسدن

أجرت صحيفة "فايننشال تايمز" تحليلا إحصائيا قارن غزة بحملة قصف الحلفاء على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

تم تدمير ثلاث مدن في ألمانيا بشكل فعال من الجو خلال تلك الحرب، وهي كولونيا وهامبورغ ودريسدن.

في هامبورغ ودريسدن، تسبب مزيج من المتفجرات والقنابل الحارقة بحدوث "عاصفة نارية" تسببت حينها في ذوبان الشوارع.

وتظهر البيانات التي حللها الباحثان أنه بحلول الخامس ديسمبر كانت نسبة المباني التي تضررت أو دمرت في غزة قد تجاوزت الدمار في كولونيا ودريسدن، وكانت تقترب من مستوى هامبورغ.

أسقطت إسرائيل حوالي 1000 قنبلة يوميا في الأسبوع الأول من الحرب، وقالت إنها شنت أكثر من 10 آلاف غارة جوية على غزة حتى 10 ديسمبر، وعدد الطائرات المشاركة أو القنابل التي تم إسقاطها في كل مهمة غير معروف، لكن الطائرات الهجومية الرئيسية في إسرائيل قادرة على حمل ستة أطنان من القنابل لكل منها.

في الحرب العالمية الثانية، تعرضت لندن لما يقدر بنحو 19 ألف طن من القنابل خلال الأشهر الثمانية من الهجوم، وكانت القنبلة الذرية التي دمرت هيروشيما تعادل 15 ألف طن من المواد شديدة الانفجار.

ولا تأخذ أرقام الغارات الجوية في الاعتبار آلاف القذائف المدفعية التي تم إطلاقها على غزة منذ 7 أكتوبر.

إدانة الحلفاء "القصف العشوائي"

وأثارت أساليب القصف الإسرائيلية انتقادات من أقوى حلفائها، وفي 12 ديسمبر، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن إسرائيل حظيت بتعاطف العالم بعد مذبحة 7 أكتوبر، لكنها "بدأت تفقد هذا الدعم بسبب القصف العشوائي".

في مقابلة نهاية العام مع روزماري بارتون، كبيرة المراسلين السياسيين لقناة "سي بي سي" نيوز، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "الأصوات الصادرة من أقوى أصدقاء إسرائيل، مثل كندا، مثل أستراليا، وخاصة مثل الولايات المتحدة، أصبحت قلقة بشكل متزايد من، إن الإجراءات قصيرة المدى التي تتخذها إسرائيل تعرض في الواقع للخطر السلامة على المدى الطويل وحتى دعم الدولة اليهودية في المستقبل".

وردت إسرائيل على هذه الانتقادات، قائلة إن قواتها لا تتصرف بشكل مختلف عما فعلته القوات الأميركية عندما واجهت حرب مدن صعبة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، أو عندما قاتلت حركة طالبان في أفغانستان.

لكن كثافة الحملة الجوية الإسرائيلية، وحجم الذخائر المستخدمة وعدد المدنيين الذين قتلوا نتيجة لذلك، تختلف جميعها عن حملات الحلفاء الغربيين في الشرق الأوسط وأفغانستان.

أكبر قنبلة استخدمتها قوات التحالف عادة في قصف قوات تنظيم داعش في الموصل أو في معقلهم في الرقة السورية كانت قنابل Mk-82 تزن حوالي 226 كغ، فيما قصفت إسرائيل غزة بقنابل يصل وزنها إلى حوالي 907 كغ.

كما أن قوات التحالف الغربية لم تقم بإسقاط قنابل غير موجهة تُعرف أيضًا باسم "القنابل الحديدية" في المناطق المبنية أو بالقرب منها في حروبها ضد طالبان والقاعدة وداعش.

وعلى النقيض من ذلك، استخدمت إسرائيل على نطاق واسع الذخائر غير الموجهة التي من المتوقع أن تكون أقل دقة بكثير من الإصدارات الموجهة الموجودة في مخزوناتها.

وتواصلت قناة "سي بي سي" مع السفارة الإسرائيلية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.

في السنوات الأخيرة، طورت الولايات المتحدة ذخائر غير متفجرة يمكنها تقليل الأضرار الجانبية إلى الصفر تقريبا، واستخدمت مثل هذا الصاروخ – Hellfire R9X – لقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل في أغسطس 2022.

ولم يتعرض المبنى الذي كان فيه لأضرار جسيمة ولم يصب جميع أفراد الأسرة الذين كانوا معه بأذى.

وفي الوقت نفسه، استخدمت إسرائيل الأسلحة غير النووية الأكثر تدميراً وفتكاً في ترسانتها في قلب الأحياء الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.

وكشفت صور الأقمار الصناعية عن مئات الحفر الجديدة التي يزيد عرضها عن 10 أمتار في جميع أنحاء قطاع غزة والتي ترتبط عادة بقنابل تزن أكثر من 900 كغ.

وعلى الرغم من اعتراض إسرائيل على وصف الرئيس بايدن لحملتها بأنها "عشوائية"، فقد أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يستخدم تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تسمى "Gospel" لتحديد أهداف طلعاته الجوية في غزة.

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق آفي كوخافي لمجلة إسرائيلية في يونيو أن النظام هو "آلة تنتج كميات هائلة من البيانات بشكل أكثر فعالية من أي إنسان، وتترجمها إلى أهداف للهجوم".

ويجمع "Gospel" التقارير الاستخباراتية للحصول على عناوين منازل محتملة للأشخاص الذين تعتقد إسرائيل أنهم أعضاء في حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة، ويمكن بعد ذلك إضافة تلك المنازل إلى القائمة المستهدفة.

وحتى لو لم تكن هناك أخطاء، فإن مثل هذا الاستهداف بالقنابل الكبيرة عادة ما يؤدي إلى مقتل أفراد الأسرة وجيران الهدف، وكذلك المارة.

في 31 أكتوبر، استخدم الجيش الإسرائيلي قنبلة تزن أكثر من 900 كغ على مخيم جباليا المزدحم للاجئين لقتل عضو حماس إبراهيم بياري، وقد خلفت القنبلة، التي تبلغ مساحة شظاياها مميتة تعادل حوالي 60 ملعب كرة قدم، حفرة واسعة وقتلت أكثر من 100 مدني وشردت مئات آخرين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه خيار آخر.

وقال هوك وشير، الباحثان اللذان يدرسان حجم الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إن "العلم يمكنه إظهار آثار مثل هذا القصف، لكنه لا يستطيع الوصول إلى عقول أولئك الذين يقومون بالاستهداف".

عدد كبير من الضحايا

وقد ظهر تأثير النهج الإسرائيلي في القصف في الأعداد الهائلة من الضحايا وفي هوية القتلى.

ففي غضون شهرين فقط، أدى القصف إلى مقتل واحد في المئة من إجمالي سكان غزة، وبالمقارنة، أدى قصف الحلفاء لألمانيا إلى مقتل نسبة أقل من السكان الألمان على مدار الحرب العالمية الثانية بأكملها.

تقول إسرائيل أنها قتلت مسلحاً واحداً مقابل كل اثنين من المدنيين.

قبول الأرقام الإسرائيلية وخصمها من إجمالي عدد القتلى المبلغ عنه يشير إلى أن القوات الإسرائيلية في غزة قتلت في شهرين فقط من المدنيين عدداً أكبر مما قتلته قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من غزوها للعراق.

يُعتقد أن حملة القصف الأميركية على أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 قد تسببت في سقوط ما بين 1000 إلى 1200 ضحية من المدنيين في الأشهر الثلاثة الأولى.

القصف الإسرائيلي أصبح أكثر قسوة

قارنت المنظمة البريطانية غير الحكومية "العمل بشأن العنف المسلح" عدد القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية في الجولات السابقة من القتال في غزة، ووجدت أنه أعلى بعدة مرات في عام 2023 عما كان عليه في عام 2012 (عملية عمود السحاب)، أو 2014 (عملية الجرف الصامد)، أو 2021 (عملية حارس الجدار).

وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أن "هذه الزيادة تشير إلى تصعيد محتمل في التكتيكات العسكرية أو سعة الحمولة أو تحول في سياسات الاستهداف التي يبدو أنها تجاهلت سلامة وحياة السكان المدنيين إلى حد أكبر مما كانت عليه في العمليات السابقة".

وتكشف المقارنات مع الصراعات السابقة عن شذوذ آخر في قوائم الضحايا لعام 2023، وهو ارتفاع نسبة القتلى من النساء والأطفال.

وقالت إسرائيل بعد حرب 2014 إن النسبة المنخفضة نسبيا للنساء والأطفال بين القتلى تثبت أنها تبذل جهودا لتجنب إيذاء المدنيين، ودعمت ادعاءها بأن 40 إلى 50 في المئة من الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في ذلك العام كانوا أعضاء في الجماعات المسلحة، مثل حماس.

ووفقاً للأرقام التي جمعتها وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شكلت النساء والأطفال 37 بالمئة فقط من الوفيات في عام 2014، وكان البقية من الرجال البالغين، بما في ذلك المقاتلون والمدنيون.

لكن في عام 2023، تشكل النساء والأطفال حوالي 70 بالمئة من عدد القتلى المبلغ عنه، وفقا لأرقام وزارة الصحة في غزة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل حوالي 8000 من أعضاء حماس والجماعات التابعة لها في غزة، مما يمثل تناقضا مع السلطات الصحية في غزة، التي أبلغت عن مقتل حوالي 6000 من الذكور البالغين فقط.