العالم اليوم - انخفاض الديون الخارجية على الصين في الربع الثالث من 2023

انتم الان تتابعون خبر انخفاض الديون الخارجية على الصين في الربع الثالث من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن الديون الخارجية المستحقة على الصين بلغت 2.38 تريليون دولار أميركي في نهاية سبتمبر من عام 2023.

وأفادت الهيئة بأن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 2 بالمئة أو 50.9 مليار دولار عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، عن وانج تشون ينج، نائبة مدير الهيئة، قولها إن الديون الخارجية المستحقة على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل.

وأضافت وانج أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقراً، فيما ستظل أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.