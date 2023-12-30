العالم اليوم - كأس أمم إفريقيا.. إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، السبت، قائمة الفراعنة النهائية لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وعقد المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله القائمة النهائية بعد إعلان نظيرتها المبدئية والتي ضمت 55 لاعبا.

وجاء القائمة النهائية لمنتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل، وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

المستبعدون

حراسة المرمى: محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: رمضان صبحي - حسين الشحات - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.