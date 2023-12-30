العالم اليوم - كوبر عن استبعاد السومة: أختار اللاعبين المفيدين لمنتخب سوريا

انتم الان تتابعون خبر كوبر عن استبعاد السومة: أختار اللاعبين المفيدين لمنتخب سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا الأرجنتيني هكتور كوبر، السبت، تشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في الدوحة خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين، من دون استدعاء النجم عمر السومة.

وجاء إعلان كوبر خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمت 26 لاعبا، من بينهم 18 محترفا في الخارج و8 محليين.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين جددا يمثلون المنتخب للمرة الأولى، هم المهاجم بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)، ولاعب الوسط خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، والمهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، والمدافع أيهم أوسو (هاكين السويدي)، والحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، والمدافع ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وأضاف كوبر: "أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعبا معينا مثل عمر السومة وأتفهم أن يكون اللاعب غاضبا وحزينا".

وكان السومة أعرب عن حزنه لاستبعاده عن المنتخب في حديث لوسائل إعلام، منتقدا الأسلوب الدفاعي في خطط المدرب الأرجنتيني.

وعن حظوظ سوريا في البطولة قال كوبر: "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيدا".

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا أوزبكستان والهند.

ويغادر منتخب سوريا الأحد إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي، يلتقي خلاله وديا مع قرغيزستان في الخامس من يناير، ثم ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.

وجاءت قائمة "نسور قاسيون" كالتالي: