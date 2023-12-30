العالم اليوم - حماس تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في منزل تحصنوا داخله

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في منزل تحصنوا داخله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أعلنت حركة حماس، السبت، أن مقاتليها فجروا منزلا كان يتحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى منهم.

وقالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحماس، في حسابها على "تلغرام"، إنها تمكنت من "تفجير منزل تحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين بالعبوات الناسفة"، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الحادث خلف قتلى وجرحى، من دون أن تحدد عددهم.

كما أعلنت أنها "استهدفت بقذائف الهاون تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين في خانيونس"، التي تشهد معارك بين الطرفين.

ويأتي ذلك وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ هجوم السابع من أكتوبر في غلاف غزة.

وحسب إحصاءات رسمية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168.

وإجمالا، قتل أكثر من 500 عسكري إسرائيلي، منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر.

في المقابل، خلفت الهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية على قطاع غزة أكثر من 21 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال.