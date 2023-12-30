العالم اليوم - تطورات جبهة لبنان.. قصف إسرائيلي وقتلى في صفوف حزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - شهدت جبهة لبنان تطورات عدة، السبت، حيث تبادلت إسرائيل وحزب الله القصف مما أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين ومقتل 4 من مقاتلي حزب الله.

وأعلن الحزب، السبت، عن إصابة جنود إسرائيليين بعد استهدافه حرج عداثر جنوبي لبنان.

ودوت صافرات الإنذار في بلدات شمالي إسرائيل بسبب الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مراسل "دوت الخليج"، إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي المسير أطلق 3 صواريخ على أطراف بلدة مروحين، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

وتابع: "أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب استهدف سيارة على ما يبدو"، مشيرا إلى أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطرف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني".

ويتحصن مقاتلو حزب الله في قرى جنوب لبنان ويقيمون هناك مواقع للرماية والمراقبة.