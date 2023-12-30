العالم اليوم - الحرس الثوري ينفي مقتل 11 من عناصره في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - نفى الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل 11 من عناصره في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، الخميس.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن "المعلومات لا أساس لها من الصحة"، وذلك في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري في غارة جوية إسرائيلية الخميس على دمشق.

وكانت سوريا قد أعلنت الخميس التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية، وآخر طال عددا من المناطق في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وصعّدت إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوبها، من ضرباتها على أهداف تابعة للجماعات المدعومة من إيران في سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلقا على أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال في رسالة مقتضبة: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار".

وردا على سؤال وكالة "فرانس برس"، أكد الجيش الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلقا كانا صاروخين، ولكنه لم يحدد الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان.