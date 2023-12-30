معاريف العبرية: أيام حكومة نتنياهو أصبحت معدودة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - قالت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم السبت، إن أيام الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أصبحت معدودة، مشيرة إلى أن من سيضغط على زر الانتخابات هو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير سواء تقاعد منها أو بقي فيها.

وتسألت الصحيفة: هل من الصواب والحكمة الذهاب إلى الانتخابات مع هدير المدافع؟ ماذا لو تم حل الكنيست؟ وكيف ستدير إسرائيل حملة في الشمال في خضم الحملة السياسية؟ وماذا لو كان تقديم الانتخابات يضر بإدارة الجبهة ضد حزب الله؟.

وقالت الصحيفة، إن المبدأ الذي يمنح الحصانة للحاكم والحكومة ما دامت البنادق مدوية حتى لو كانت الحرب حربا مستمرة، هو مبدأ تميز الأنظمة الظلامية.

وتابعت: لقد أخطأ نيفيل تشامبرلين وجوزيف ستالين في تحليل نوايا أدولف هتلر، كما أخطأ بنيامين نتنياهو في تحليل نوايا السنوار".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتورأشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيد و 250 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

وأشار في تصريحات له، إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم الأطفال والنساء وأن الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة بجانب تعمده استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة.

وقال: الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.