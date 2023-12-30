باكستان: رفض ترشح عمران خان في الانتخابات البرلمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - رفضت لجنة الانتخابات في باكستان اليوم السبت، ترشح رئيس الوزراء السابق "عمران خان" في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في البلاد خلال شهر فبراير المقبل.

جاء رفض مسئولي الانتخابات، ترشح خان بسبب إدانته، كما رفضوا ترشح أعضاء سابقين في حكومته. وقال محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق إنهم سيقومون بالاستئناف على هذا القرار. بحسب ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.

ويقضي خان عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في اتهامات تتعلق بالفساد كما يواجه مجموعة من الاتهامات الأخرى؛ مما يجعل من الصعب عليه الترشح في الانتخابات.

يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 71 عاما من السلطة في شهر ابريل من عام 2022 إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.