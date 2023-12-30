العالم اليوم - ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية تحصد 14 قتيلا و108 جرحى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - قتل 14 شخصا وأصيب 108 آخرون بجروح في هجوم أوكراني، السبت، على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وكتبت الوزارة الروسية على تلغرام "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم 15 طفلاً".

وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

وحث حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تيليغرام على التوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار.

وأظهرت صورة نشرتها صحيفة "كومرسانت" تصاعد دخان أسود من المدينة.

وتعرضت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا، مثل غيرها من المناطق الحدودية الروسية، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة طوال العام تتهم السلطات كييف بالمسؤولية عنها.

ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات في كييف، لكن وكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا" نقلت عن مصادر أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا عسكرية في بيلغورود ردا على قصف روسيا لمدن أوكرانية الجمعة.