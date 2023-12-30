العالم اليوم - قصف إسرائيلي على حلب.. وغارات على الحدود مع العراق

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي على حلب.. وغارات على الحدود مع العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن إسرائيل استهدفت، السبت، مدينة حلب بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.

وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".

غارات على فصائل متحالفة مع إيران

قال مسؤولون أمنيون وحدوديون عراقيون لوكالة "رويترز" إن طائرات مجهولة قصفت عددا من المباني والشاحنات التي تستخدمها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران في مدينة البوكمال السورية بمحاذاة معبر حدودي استراتيجي مع العراق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وذكرت مصادر لها اتصالات مع مسؤولي الحدود السوريين أن الضربات استهدفت قافلة من ثماني شاحنات، مما أدى إلى تدمير 4 منها على الأقل.

وقال المسؤولون إنها استهدفت كذلك ثلاثة مبان تستخدمها إحدى الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران.

ويسيطر الآن مقاتلون متحالفون مع إيران، ومنهم جماعة حزب الله اللبنانية، على مناطق واسعة في شرق وجنوب وشمال غرب سوريا وفي عدة ضواح حول العاصمة دمشق.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الولايات المتحدة لم تنفذ الليلة الماضية أي ضربات دفاعية.

ونفى الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل 11 من عناصره في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، الخميس.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن "المعلومات لا أساس لها من الصحة"، وذلك في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري في غارة جوية إسرائيلية الخميس على دمشق.

وصعّدت إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوبها، من ضرباتها على أهداف تابعة للجماعات المدعومة من إيران في سوريا.