العالم اليوم - في غزة.. إسرائيل تستهدف معلما أثريا عمره 1000 عام

انتم الان تتابعون خبر في غزة.. إسرائيل تستهدف معلما أثريا عمره 1000 عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - قالت وزارة الثقافة الفلسطينية، السبت، إن القصف الإسرائيلي على غزة دمر بالكامل الحمام الأثري الوحيد المتبقي في القطاع والذي يعود بناءه إلى ما يقارب ألف عام.

وأضافت الوزارة في بيان "قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حمام السُمره وسط مدينة غزة ودمرته بالكامل".

وأوضحت الوزارة في بيان أن مساحة الحمام تبلغ "نحو 500 متر،ويعتبر مزارا سياحيا وعلاجيا في الوقت ذاته. وأول من قام بالعمل بههم السامريون ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُمره".

ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك صورا للحمام قبل القصف وبعده.

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بعد هجوم لحماس على بلدات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي.

وطالبت حركة حماس منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحماية المواقع الأثرية والتاريخية بالوقوف أمام استهداف الجيش الإسرائيلي المتعمد لأغلب المواقع والمعالم التاريخية في قطاع غزة.