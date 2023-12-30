روسيا تعلن تدمير 32 مسيرة أوكرانية

روسيا تعلن تدمير 32 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، تدمير 32 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الوزارة قولها في بيان لها، أنه "خلال الليلة الماضية أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وأوريول، وكورسك، وموسكو.