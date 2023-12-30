المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن بتوسيع المساعدات الإنسانية لـ غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة من مضمونه وما زالت تستخدم الجوع سلاحًا ضد الفلسطينيين.

ولفت المرصد إلى أن إخفاق قرار مجلس الأمن بالدعوة لوقف فوري للقتال سرعان ما انعكس على الأرض وجعل القرار فاقدًا للفعالية والتأثير.

وأكد المرصد على أن نهج التجويع الصهيوني بلغ مستويات غير مسبوقة في غزة ويهدّد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسّام"، اليوم السبت، عن تمكن مجاهدوها من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت حركة سرايا القدس عن استهداف آلية عسكرية صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ودكت سرايا القدس التحشدات العسكرية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط منطقة المحطة وشارع 5 في خانيونس.

كما قصفت سرايا القدس التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني شرق رفح بوابل من قذائف الهاون.