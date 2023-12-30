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أحمد جودة - القاهرة - ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 108 آخرين،أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن هجومًا أوكرانيًا وقع يوم السبت على مدينة بيلغورود القريبة من الحدود، أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 108 آخرين.

أفادت الوزارة الروسية عبر تليجرام بأن 12 شخصًا بالغًا وطفلين قتلوا في بيلغورود، وأصيب 108 آخرون، بينهم 15 طفلًا، وفقًا لأحدث المعلومات.

أظهرت الصور التي نشرتها السلطات سيارات تحترق ومبانٍ تظهر نوافذها مكسورة.

ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 108 آخرين

طالب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، السكان في منشور على تطبيق تليغرام بالتوجه إلى المخابئ عند سماع صوت صفارات الإنذار، وأظهرت صور نشرتها صحيفة "كومرسانت" تصاعد دخان أسود من المدينة، نادرًا ما تقوم أوكرانيا بالإعلان عن مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا.

لم يتم إصدار أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات في كييف، ولكن وفقًا لوكالة "آر.بي.سي-أوكرانيا"، يُفيد من مصادر أن القوات الأوكرانية قد قصفت أهدافًا عسكرية في بيلغورود ردًا على قصف من جانب روسيا لمدن أوكرانية يوم الجمعة.