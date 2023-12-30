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أحمد جودة - القاهرة - صديق ويليام وهاري يكشف "سر القطيعة".. منذ عيد الميلاد 2018،لم يتبادل الأميران ويليام وهاري أي حديث منذ فترة طويلة، ولكن كشف صديقان مقربان لهما مؤخرًا عن "السبب الحقيقي" وراء الانفصال بين الأخوين.

وفقًا لموقع "شي فايندس"، يُفيد أن الأمير ويليام "لم يظهر استقبالًا حارًا لزوجة هاري، ميغان ماركل"، وأشار إلى أن ذلك حدث في احتفال عيد الميلاد لعام 2018.

وأشار إلى أن "الخلاف الملكي بين الأمير هاري وميغان ماركل وبقية أفراد العائلة يستمر منذ سنوات، ويظهر أن كل هذا بدأ خلال احتفال عيد الميلاد في عام 2018، وهو فترة طويلة قبل أن يقرر الزوجان التنازل عن دورهما الملكي".

صديق ويليام وهاري يكشف "سر القطيعة".. منذ عيد الميلاد 2018

وأفاد المصدر بأن أحد أصدقاء الأخوين قال: "شعر هاري بأن ويليام لم يكن يرحب تمامًا بميغان وعبر عن ذلك بوضوح "وأكمل المصدر: "يبدو أن هذا السلوك أثار غضب الأمير ويليام".

وأضاف المصدر: "لكن تحسنت الأمور قليلًا عندما تدخل الأمير تشارلز وطلب من ويليام بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد.. وفي تلك اللحظة، دُعي دوق كامبريدج عائلة ساسكس لقضاء عيد الميلاد معهم".

صديق ويليام وهاري يكشف "سر القطيعة".. منذ عيد الميلاد 2018

في فيلم وثائقي عام 2019، أكد الأمير هاري قائلًا: "نحن بالتأكيد في مسارات مختلفة في الوقت الحالي، ولكن سأظل هنا دائمًا لأخي، وأعلم أنه سيظل هنا دائمًا لي".

وأشار إلى أن "نحن لا نلتقي ببعضنا البعض بكثرة، فقد اعتدنا على ذلك بسبب انشغالنا الشديد، ولكن كما تعلمون، أنا أحبه كثيرًا.. نحن إخوة وسنظل دائمًا إخوة".