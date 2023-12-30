نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن الأونروا قالت إن 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة.

كما أفادت القناة أن الأونروا قالت إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل مكان في غزة بشكل آمن ومستدام بما في ذلك شمال القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.