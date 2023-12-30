نتنياهو: محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا وكل ترتيب غير ذلك لن نقبل به

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم السبت، إن محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدي تل أبيب ويسيطرون عليه، مشددا على أن أي ترتيب غير ذلك لن تقبل به تل أبيب.

وأضاف بنيامين نتنياهو أنهم سيواصلون الحرب حتى النهاية.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستستمر عدة أشهر.

وصرح نتنياهو بأن الهدف هو إعادة الأمن إلى جبهتي الشمال والجنوب وإعادة السكان إلى منازلهم.

وذكر رئيس الوزراء أن "الشعب يطلب منهم مواصلة الحرب والجنود أيضا يقولون واصلوا ونحن نقوم بذلك رغم الضغوط الدولية".

وأشار نتنياهو إلى أنهم يعمقون القتال في القطاع، مبينا أن الجيش يحارب بقوة فوق الأرض وتحت الأرض.

وأفاد نتنياهو بأنها حرب قوية قتل فيها 8000 ممن وصفهم بالمخربين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجيش حقق انتصارات كبيرة وتكبدوا أيضا أثمانا باهظة، مشيرا إلى أن النصر يحتاج المزيد من الوقت وأن القتال سيستمر لأشهر.

وتطرق في تصريحاته إلى االدعم الأمريكي، حيث قال إن يقدر دعم واشنطن لإسرائيل بتقديم المعونة العسكرية وفي مجلس الأمن.