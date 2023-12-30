نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة يحذر من مجاعة حقيقية ويطالب بفتح المعابر بشكل عاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من تعرض محافظتي غزة وشمال القطاع لمجاعة حقيقية، محملا المسؤولية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي وإسرائيل.

وطالب المكتب في بيان بضرورة فتح معبر رفح وجميع المعابر كاملة بشكل عاجل لإتاحة سفر الجرحى للعلاج ودخول المساعدات، وطالب بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات يوميا خاصة إلى محافظتي غزة وشمال غزة

وأضاف: "نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الطواقم الطبية التي يحتجزها الاحتلال".

ووجه نداء للدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية لمعالجة آلاف الجرحى.

وناشد الاتحادات الصحفية التحرك لـ "إدانة جرائم الاحتلال الممنهجة ضد الصحفيين في غزة".