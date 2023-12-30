العالم اليوم - نوتنغهام فورست يعمّق جراح مانشستر يونايتد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - فاز نوتنغهام فورست 2-1 على مانشستر يونايتد ليعمق جراح الفريق الضيف ويحقق انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاغ المركز السابع برصيد 31 نقطة بعدما تكبد خسارته 14 في كل المسابقات هذا الموسم.

وفي مباراته السابقة، قلب يونايتد تأخره بهدفين ليفوز 3-2، لكنه أخفق في الحفاظ على مستواه وفي بعض الفترات، قدم أداء متواضعا سواء في الدفاع أو الهجوم.

وافتتح نيكولاس دومينغيز التسجيل في الدقيقة 64 بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل في الدقيقة 78 عندما انقض أليخاندرو غارناتشو على تسديدة ضعيفة من حارس المرمى مات تيرنر ولعب عرضية رائعة وضعها راشفورد في المرمى.

ولم تدم احتفالات يونايتد طويلا إذ أطلق مورغان جيبس وايت تسديدة إلى داخل الشباك مكللا هجمة مرتدة بدأت بعد أن تصدى تيرنر ببراعة لمحاولة من يونايتد.

وبهذا الفوز، يحتل فورست المركز 15 برصيد 20 نقطة من 20 مباراة، بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

جدير بالذكر أن هذا الفوز يعد أول انتصار لفورست على يونايتد في الدوري الممتاز منذ 1994.